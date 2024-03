Paytaxt Bakının tam mərkəzində, "Tarqovı" adlanan ərazidə maraqlı görüntülər diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərimizin qonağı olan bir qrup ərəb turist şou göstərməyə başlayıb. Əllərində tutduqları xüsusi çubuqları ilə rəqs etməyə başlayan əcnəbi qonaqlar ətrafdakı insanların da diqqətini çəkib.

Özlərini lentə aldıran qonaqları paytaxt sakinləri də mobil telefonlarının yaddaşına köçürüblər.

Milli.Az-ın əldə etdiyi görüntüləri təqdim edirik:

