Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İraqa səfəri müzakirə edilir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə jurnalistlərə Bağdadda səfərdə olan Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Əhməd Yıldız məlumat verib.

O qeyd edib ki, İraq Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçiriləcək və ikitərəfli əlaqələr müzakirə ediləcək. XİN rəhbərlərlərinin qarşılıqlı səfərlərinə və Ərdoğanın İraqa səfərinə hazırlıq görüləcək.

Əhməd Yıldız bildirib ki, Ərdoğanın aprel ayının sonuna qədər İraqa səfər edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.