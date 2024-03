Sabir Rüstəmxanlının oğlu rəsmən boşandı - FOTO

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, millət vəkili və Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının oğlu Cəmil Rüstəmxanlı da həyat yoldaşından boşanıb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, C. Rüstəmxanlı ilə həyat yoldaşı Günel Rüstəmxanlı-Məmmədova arasında olan nigah pozulmuş hesab edilib. Bu barədə Yasamal rayon Məhkəməsi 11 mart 2024-cü il tarixli qətnamə çıxarıb.

Qətnamədə göstərilib ki, C. Rüstəmxanlı ilə G. Rüstəmxanlı arasında Bakı Nigah Evində 02 iyun 2012-ci il tarixdə 1025 nömrəli akt qeydi ilə bağlanmış nigah pozulsun. Sənədə əsasən, tərəflərin birgə nigahından anadan olmuş 08 mart 2013-cü il təvəllüdlü və 17 iyun 2016-cı il təvəllüdlü övladları anaları G. Rüstəmxanlı – Məmmədovanın yanında qalmaları müəyyən edilib.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə-14 fevral tarixində Sabir Rüstəmxanlının qızı Aydan Rüstəmxanlı-Cəfərova müğənni Elçin Cəfərovdan boşanmışdı.

Qeyd edək ki, millət vəkilinin oğlu Cəmil Rüstəmxanlının həyat yoldaşı Günel Rüstəmxanlı sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı İldırım Məmmədovun qızıdır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

