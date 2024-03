Qarabağ Universitetində daha iki vakansiya elan edilib

Qarabağ Universitetində mərkəz direktoru və ingilis dili müəllimi vəzifələri üzrə vakansiyalar elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Namizədlər ətraflı məlumatla nazirliyin rəsmi internet səhifəsinin "Elanlar" bölməsinə, eləcə də aşağıdakı keçidlərə daxil olaraq tanış ola bilərlər.

Tələblərə cavab verən namizədlər müraciətlərini karabakh@edu.gov.az elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Qeyd edək ki, vakansiyada müəyyən edilən tələblərə uyğun namizədlərin müraciət etmələrini və bu zaman sənədlərini tam və tələb olunan formada təqdim etmələri xahiş olunur.

Bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, yalnız vakansiya tələblərinə uyğun gələn və bütün lazımi sənədləri müəyyən edilən formada təqdim edən şəxslərin müraciətlərinə baxılacaq.

