Ramazan ayı ilə əlaqədar olaraq restoranlar da xidmət növündə dəyişiklik ediblər. Bəzi restoranlar müştərilərinə iftar menyuları təklif edirlər. Lakin bir çox yerdə bu menyuların qiymətləri heç də münasib deyil.



Metbuat.az bildirir ki, iftar menyularının qiymətləri insanların da narazılığına səbəb olur. ATV Xəbər bununla bağlı araşdırma aparıb.

Restoran menecerləri qiymətləri menyudakı çeşid bolluğu ilə əlaqələndirirlər.

Ətraflı sujetdə:

