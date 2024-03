Qurban Qurbanov Juninyonun son durumundan danışdı

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Olavio Juninyonun son durumu haqda danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Avropa Liqasının 1/8 finalında "Bayer"lə cavab oyunu öncəsi deyib: "Juninyonun sabah əsas heyətdə olub-olmayacağı hələ bilinmir. Məşqdən sonra qərar veriləcək".

Qeyd edək ki, Juninyo Leverkuzen təmsilçisi ilə ilk görüşdə zədələnmişdi.

Xatırladaq ki, martın 14-də keçiriləcək “Bayer” – “Qarabağ” oyunu yerli vaxtla saat 21:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da) başlayacaq. Komandalar arasında Bakıda keçirilən görüş 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

