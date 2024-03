Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə bir məsələnin müzakirəsi daxil edilib.

İclasda Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabat dinləniləcək.

Baş nazir Əli Əsədov və hökumət rəsmiləri toplantıda iştirak edirlər.

Hesabatı Ə.Əsədov təqdim edəcək.

