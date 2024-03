"Əl-Nəsr"dən "Qalatasaray"a doğru - Maaşını endirməyə razı oldu

“Əl-Nəsr” klubu 30milyon avroya aldığı Sadio Manenin oyunundan razı deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümün əvvəlində "Əl-Nəsr"ə transfer olunan Sadio Mane yeni komandasında karyerasına fırtınalı başlasa da, sonradan tənqid hədəfinə çevrilib. Məlumata görə, Səudiyyə klubununda Mane toxunulmaz deyil və satıla bilər. Səudiyyə mətbuatında yer alan xəbərə görə, futbolçu Avropaya qayıtmaq istəyir və o “Qalatasaray”ın təklifini qəbul edə bilər. İddialara görə, o Avropada futbol oyanamq üçün astronomik maaş tələb etmir.

“Qalatasaray”ın məvacib təklifi mane üçün məqbul hesab edilə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.