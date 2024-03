Azərbaycanda benzin istehsalı artıb - CƏDVƏL

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 812,4 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Hesabat dövründə neft məhsullarının istehsalında neft bitumu istehsalı 58,9%, ağ neft 19,8%, avtomobil benzini 14,8% artıb.

Məlumata görə, hesabat dövründə ölkədə sürtkü yağlarının istehsalı isə 25,4% azalıb.

Neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsal edilmiş əsas məhsullar:



