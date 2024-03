UEFA “Fənərbaxça” klubunu cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytında məlumat verilib. “Yunion Sent-Julliaz”la səfər matçında yanan məşəl və meydançaya atılan əşyalar səbəbilə “sarı-göylər”in azarkeşlərini 3 səfər matçından məhrum etdiyini bildirilib.

Bildirilib ki, “Fənərbaxça” Konfrans Liqasında finala yüksələrsə, bu matçda cəza keçərli olmayacaq və son 1 oyunluq cəza növbəti mövsümün ilk Avropa matçına kimi uzanacaq.

