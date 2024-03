Azərbaycanda kişiyə 20 min aliment kəsildi - TƏFƏRRÜAT

Azərbaycanda boşanma ilə bağlı keçirilən məhkəmə prosesində fantastik məbləğdə aliment təyin olunub.

Metbuat.az “İqtisadiyyat.az”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının üzvü İsrafil Əlili məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, birinci instansiya məhkəməsində tərəflərin boşanma ilə bağlı müraciətinə baxılıb. Belə ki, qadın boşandığı kişidən iki uşaq üçün onun aylıq rəsmi gəlirinin 1/3 hissəsinə qədərinin verilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib.

Birinci instansiya məhkəməsi iddianı təmin edib və kişinin 60 000 manat aylıq rəsmi gəlirinin 20 000 manatı aliment kimi müəyyən olunub.

Lakin kişi bu qərardan apellyasiya şikayəti verib və apellyasiya məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv edib.

Apellyasiya Məhkəməsi aliment üçün təyin olunan məbləği, təxminən, 7-8 min manat aşağı salıb.

Apellyasiya Məhkəməsi izah edib ki, ölkəmizdə bir uşağın aylıq xərclərinin 10 000 manat civarında olması reallığı əks etdirmir.

