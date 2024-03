Arda Gülər "Osasuna" - Real Madrid" oyununda mərkəz xəttindən vurduğu baxımlı zərbə ilə yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türkiyəli futbolçunun mərkəzdən qapıya göndərdiyi top qapı dirəyinə dəyib.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

