“Qarabağ”ın futbolçusu Tural Bayramov qızına ad günü edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçunun xanımı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Tural qızının xoş gününə “Qarabağ”dakı forma yoldaşlarını da dəvət edib. Onun Nəriman Axundzadə ilə rəqsi sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

