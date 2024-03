Xankəndidə doğulan Zakir Həsənov öz doğma yurdunu ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xankəndi sakini hətta orada işlədiyi apteki də tapıb. Onun xatirələrində Koçaryanla dost olduğu günlərdə var.

Bu barədə "İctimai Tv"nin hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.