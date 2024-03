Xəbər verdiyimiz kimi, “Şamaxı” futbol klubunun İdarə Heyətinin üzvü, Şamaxı rayonunun Maliyyə idarəsinin rəisi Seyran Alcanov vəfat edib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Seyran Alcanov ürəktutması nəticəsində dünyasını dəyişib. Onun bir övladı olduğu bildirilir.

Seyran Alcanovun görüntüsünü təqdim edirik:



