Azərbaycanda bu cəzaçəkmə müəssisəsində üz tanıma sistemi yaradıldı - FOTO

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq cəzaçəkmə müəssisəsində üz tanıma sistemi yaradılıb.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, sistem ilk olaraq Penitensiar Xidmətin yeni tikilmiş Lənkəran Penitensiar Kompleksinin cəzaçəkmə müəssisəsi də quraşdırılıb. Sistemin quraşdırılmasında məqsəd müəssisədə cəza çəkən məhbusların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Müəssisənin bir korpusunda cəza çəkən məhbus digər yad korpusa daxil olarsa, bu zaman üz tanıma sistemi işə düşür. Sistem həmin şəxsin yad olduğunu aşkarlayır və dərhal həyəcan siqnalı işə düşür.

