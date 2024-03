Ağsuda orda məktəbdə dərs deyən müəllim dərs prosesi üçün şagirdlərin də maraqla qarşılayacağı bir üsul seçib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, Ağsu rayon Sarvan kənd orta məktəbinin müəllimi Fatimə Hüseynova dərsi açıq hava şəraitində keçir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.