"Qarabağ"ın futbolçusu Yassin Benzia Əlcəzair millisinə çağırılıb.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, martın 23-də Boliviya, 27-də isə CAR-la yoldaşlıq matçları üçün milliyə dəvət alıb. 29 yaşlı yarımmüdafiəçinin Ağdam təmsilçisində uğurlu çıxışından sonra futbolçu 5 il yarımdan sonra ilk dəfə millinin heyətində yer alıb.

Qeyd edək ki, Y.Benzia sonuncu dəfə 2018-ci ilin noyabrında Əlcəzair yığmasına çağırılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.