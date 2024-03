Təhsil almaq heç bir yaşda gec deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, elə Qəbələ sakini Musa Mahmudov da belə düşünür. O, Qəbələdə yaşayan arıçıdır və digərləri ilə müqayisədə daha az məhsul götürdüyünü gördükdən sonra bu istiqamətdə peşə təhsili almaq qərarına gəlib.

Musa Mahmudov Azərbaycanın ən yaşlı tələbəsidir. Üç övladı, səkkiz nəvəsi var.

Ətraflı "İTV Xəbər”in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

