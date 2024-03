Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri açıqlandı

2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, real ifadədə 5,3 faiz artaraq, 1 milyard 865,2 milyon manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 1410,4 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,6 faizini təşkil edib.

2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında hər bir ölkə sakini orta hesabla 183,2 manatlıq və ya 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, nominal ifadədə 12,9 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

2024-cü ilin fevral ayında istehlak qiymətləri indeksi yanvar ayı ilə müqayisədə, 100,6 faiz, 2024-cü ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 101,3 faiz təşkil edib.

