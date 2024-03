Bakıda taksi qiymətləri bahalaşıb.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb paytaxtın küçə və prospektlərində hazırda hökm sürən tıxac göstərilir. Belə ki, sərnişinlər hazırda boş taksi tapmaqda çətinlik çəkirlər. Adi günlərdə ünvandan asılı olaraq 4-5 manata başa gələn gediş haqqı hazırda 8-10 manat təşkil edir.

Tıxaca səbəb isə bayramla əlaqədar nəqliyyat axınının artması göstərilir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.