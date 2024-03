Keçmiş futbolçu Arda Turana həbs cəzası verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq futbolçu 2015-2016-cı illərdə İspaniyada 2 şəxsi gəlir vergisi qaçaqmalçılığı səbəbilə 1 illik həbs və 633000 avro pul cəzası alıb.

Günahını qəbul edən Arda Turan həbs cəzası 2 ildən az olduğu üçün sadəcə pul cəriməsi ödəyəcək.

