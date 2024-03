Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin Astara rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Əmrə əsasən bu vəzifəyə Elnur Quliyev təyin olunub.

Qeyd edək ki, o, bundan əvvəl Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin Tədrisin keyfiyyəti sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.