Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Novruz bayramı münasibətilə təbrik mesajı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o dünyada Novruz bayramını qeyd edən hər kəsi təbrik edib.

"Millətimizin və Novruz sevincini yaşayan coğrafiyamızdakı bütün qardaşlarımızın Novruz bayramını təbrik edirəm. Orta Asiyadan Balkanlara çox geniş bir bölgədə yeni ümidlərlə qeyd edilən Novruzun xeyirlərə vəsilə olmasını diləyirəm", - deyə R.T.Ərdoğan qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.