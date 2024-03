Avro-2024-ün final mərhələsinə vəsiqə uğrunda pley-off oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, C liqasında mübarizə aparan Gürcüstan millisi Lüksemburqa 2:0 hesabı ilə qalib. Beləliklə Gürcüstan millisi Millətlər Liqası xəttindən final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Avro-2024-ün bir addımlığında olan Gürcüstan millisi finalda C liqasının digər cütü - Yunanıstan - Qazaxıstan matçının qalib ilə qarşılaşacaq.



