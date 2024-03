“Qarabağ” Juninyo üçün “Beşiktaş”dan bu qədər istəyir - MƏBLƏĞ

"Beşiktaş”ın idman direktoru Samet Aybaba "Qarabağ” rəhbərliyi ilə Olavio Juninyonun transferi üçün görüşüb.

Metbuat.az idman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, bu iddia ilə Türkiyənin "Fotosport” nəşri çıxış edib.

Bildirilib ki, artıq Azərbaycan çempionunun braziliyalı forvard üçün istədiyi məbləğ dəqiqləşəb. İstanbul təmsilçisi transferi reallaşdırmaq üçün 8 milyon avro ödəməlidirlər.

Türkiyə mətbuatı bu məbləğin "Beşiktaş” üçün çox olduğunu və danışıqların davam etdirildiyini də vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bu mövsüm Juninyo "Qarabağ"ın heyətində meydana çıxdığı 43 matçda 23 qol və 7 asistlə yadda qalıb.

