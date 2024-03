Azərbaycan gimnastı Məryəm Topçubaşova Portuqaliyanın Kantanhede şəhərində təşkil olunan 12-ci “Cantanhede” beynəlxalq açıq yarışında uğurlu çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aerobika gimnastikası üzrə turnirdə finala vəsiqə qazanıb.



Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin 10 idmançı ilə qatıldığı yarış martın 24-də başa çatacaq.

