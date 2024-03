Martın 21-də Gədəbəy rayonunda yeniyetmənin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Kiçik Qaramurad kəndində "KIA" markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 2011-ci il təvəllüdlü Elmir Nağıyevi vurub. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib.

E. Nağıyev sözügedən kənddə orta məktəbin 7-ci sinfində oxuyurmuş.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

