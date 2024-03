Bitkoinin məzənnəsi “Coinbase” birjasında hərrac zamanı 63 min dollardan aşağı düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın ən məşhur kriptovalyutası, demək olar, beş faiz ucuzlaşıb. Bitkoinin dəyəri 62,7 min dollara düşüb. Kriptovalyutada belə göstəricilər cari ayın əvvəlində də qeydə alınmışdı.

