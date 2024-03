Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan və rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hakan Fidan Lavrova Moskvada “Krokus siti holl” konsert kompleksinə təşkil edilmiş terror aktı ilə bağlı başsağlığı verərək terror hücumunu pisləyib.

