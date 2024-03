"Crocus City Hall"da terror aktında iştirak edən 4 terrorçu da daxil olmaqla 11 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov Prezident Vladimir Putinə məruzəsində bildirib.

Onun sözlərinə görə, "Crocus City Hall"da terror aktında iştirak edən 4 terrorçu da daxil olmaqla, 11 nəfər saxlanılıb.

