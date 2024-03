Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında 12 PKK terrorçusunu məhv ediblər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Məlumata əsasən, terrorçular Metina rayonunda "Pençe-Kilit" çərçivəsində zərərsizləşdirilib.

Qeyd olunub ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorla mübarizəni qətiyyətlə davam etdirir.

