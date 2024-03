Bakıda avtomobildən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Binəqədi RPİ 43-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə martın 21-nə keçən gecə Binəqədi qəsəbəsi ərazisində “Mercedes” markalı avtomobildən maqnitofon, akkumulyator və səsgücləndiricilərini oğurlamaqda şübhəli bilinən Xamis Tapdıqov və İmamqulu Məmmədov saxlanılıblar.

Araşdırma aparılır.

