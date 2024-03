Araz Ağalarov terror barədə bunları dedi - "Onlar istəyirdilər ki..."

“Martın 22-də Moskvanın “Crocus City Hall” binasında terror aktı törədən cinayətkarlar “Renault Symbol” markalı avtomobillə qaçıblar. Onlar Bryansk vilayətinin Karaçevski rayonunun Xatsun kəndi ərazisində tapılıb. Federal Təhlükəsizlik Xidməti terror aktını törədən dörd nəfərin hamısının saxlanıldığını açıqlayıb”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu RBC telekanalına “Crocus City Hall”un sahibi Araz Ağalarov deyib.

Onun sözlərinə görə, terrorçular insanları zalda diri-diri yandırmaq istəyib: “Onların (terrorçuların – Qeyd) vəzifəsi fərqli idi - onlar sadəcə çoxlu sayda insanı öldürmək deyil, bu insanların zalda diri-diri yanmasını istəyirdilər. Çünki edamla paralel olaraq hər şey yanar maddələrlə, kerosinlə, benzinlə doldurulmuşdu”.

Araz Ağalarov qeyd edib ki, konsert zalı tamamilə yanıb: “Buraya daxil olsanız, kiminsə oradan sağ çıxa biləcəyinə inanmayacaqsınız. Lakin bütün yanğından mühafizə sistemləri, yanğınsöndürmə işləri yaxşı vəziyyətdə olduğundan zalı bir neçə saat elə vəziyyətdə saxlayıblar ki, heç bir çökmə baş verməyib, insanların oranı tərk etmək imkanı olub. Çünki başa düşürsən, 6 min adam 2-3 dəqiqəyə zalı tərk edə bilməz. Üstəlik, terrorçular demək olar ki, bütün çıxışlarda gedən insanları güllələyiblər”.

O əlavə edib ki, terrorçuların hücumu zamanı zalın təhlükəsizlik işçilərindən biri öldürülüb.

“İstənilən yerdə kamuflyajlı adamlar dörd kalaşnikov avtomatı ilə maşından düşüb hamını atəşə tutmağa başlayırsa və ərazidə 600 patron tapılıbsa, o zaman bilmək lazımdır ki, bu, heç bir təhlükəsizlik xidməti və hərbi əməliyyat deyil. Əslində, təxribatçılar tərəfindən həyata keçirilən terror aktıdır. Bu halda yaxşı mühafizə xidməti nə edə bilər?”.

