Siyəzəndə 3 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu xəbər yayıb. Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 4:47-də Siyəzən stansiyasından 220 kilometr şərqdə qeydə alınıb.

Zəlzələnin ocağı 28 kilometr dərinlikdə yerləşib

