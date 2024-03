Rusiyanın paytaxtı Moskvanın Basmannı məhkəməsi “Krokus”da terror aktı ilə bağlı iş üzrə beşinci müttəhim Dilovar İslamovu həbs edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxt məhkəmələrinin mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat yayıb. D.İslamov bir ay iyirmi doqquz gün müddətinə həbs edilib.

