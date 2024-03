Bakıda yerləşən “Deniz Mall” ticarət mərkəzindən təxliyənin səbəbi barədə açıqlama verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Dəniz Mall” “İnstagram” hesabında təxliyə ilə bağlı məlumat paylaşıb.

Bildirilir ki, texniki xəta baş vermiş və yanğın alarmı işə düşmüşdür.

***

21:43

Bakıda məşhur ticarət mərkəzi boşaldılır.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

"Sputnik"in yaydığı məlumatda "Dəniz Mall"ın hansı səbəbdən boşaldılması qeyd olunmayıb.

