"Terrorçulardan birini gördüm. Onun saqqalı var idi və hərbi formada idi. İnsanları təhlükəsiz çıxışa aparmağa qərar verdim. Çox qorxulu anlar idi".



Mətbuat.az xəbər verir ki, "Crocus" terrorunun canlı şahidi, onlarla insanı xilas edən 15 yaşlı İslam Xəlilov həmin axşam baş verənləri "İTV Xəbər"ə danışıb.

Daha ətraflı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

