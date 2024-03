Saatlıda 37 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Saatlı rayonunun Qaranuru kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Səmədov Amil Müzəffər oğlunu balıq tutarkən elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

