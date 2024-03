Komediya aktyoru Fərda Xudaverdiyev "Komedixana" proqramına geri dönüb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı o, özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Ənvər Abbasovla fotosunu paylaşan aktyor qeyd edib:

"Bütün sualların cavabı. Üzünüz hər zaman gülsün".



