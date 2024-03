Mağazalarda satılaq uşaqlar üçün kosmetik vasitələr azyaşlıların diqqətini cəlb edir və onu almaq istəyini artırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu görən bəzi valideynlər də övladlarını sevindirmək üçün belə kosmetik vasitələr alırlar.

Bəs bu kosmetik vasitələrin uşağlara zərəri varmı?

Mövzu ilə bağlı "Xəzər Xəbər"in hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.