"Fəhlənin işi bizimkindən asandır" deyən Cavanşirə fəhlədən SƏRT CAVAB - VİDEO

Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov yeni bir polemikanın əsasını qoyub. O, qonaq olduğu verilişdə fəhlələrin gördüyü işin müğənnilikdən asan olduğunu bildirmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Allah mənə fəhlə gücü versin, onların işi bizimkindən asandır” deməklə fəhlələrin narazılığına səbəb olub.Bir fəhlə sosial şəbəkə vasitəsilə ona cavab verib.

“Gəl, bir gün mənimlə palçıq qarışdır. Aşağıdan yuxarı mərtəbəyə qum daşı, toyda danışdığın pulu sənə verməsəm, nakişiyəm. Sənə meydan oxuyuram, mən sənə fəhləlik meydanı oxuyuram”, - həmin şəxs bildirib.

