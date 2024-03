Bu vaxtlar qiyməti quzu ətindən baha olan, quzuqarnı göbələyinin mövsümüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, demək olar həmişə eyni məkanda bitən, zahiri görüntüsü quzunun qarnının içinə oxşadığına görə, quzuqarnı adlanan bu göbələk əsasən mart ayının ortalarında yetişir.

Az tapılan quzuqarnı göbələyi zəngin tərkibə malikdir.

Daha ətraflı "ATV Xəbər"in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

