Ukraynanın Baş naziri Denis Şmıqal Polşaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Polşa Baş naziri Donald Tusk "X" hesabında paylaşım edib:

"Denis Şmıqal Varşavaya xoş gəlmisiniz. Azad Ukrayna olmadan təhlükəsiz Avropa olmayacaq".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

