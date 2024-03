Manatın məzənnəsində dəyişiklik gözlənilir? - AÇIQLAMA

"Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsinin manatın məzənnəsi ilə heç bir birbaşa bağlantısı yoxdur".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib. İqtisadçının sözlərinə görə, qərarın yeganə təsir edə biləcəyi sahə faiz dərəcələridir:

"Amma indi yox, bir müddətdən sonra. Bank faizlərində müsbət dəyişiklik ola bilər. Yəni, kredit faizlərində cüzi də olsa, azalma ola bilər. Mərkəzi Bankın bu qərarının birbaşa məzənnə siyasəti ilə əlaqəsi yoxdur".

Xatırladaq ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı növbəti qərarını bu gün açıqlayıb. Yeni qərarla, uçot faiz dərəcəsi 7,75%-dən 7,5%-ə endirilib. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 6,25% olaraq saxlanılıb. Faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 8,75%-dən 8,5%-ə endirilib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.