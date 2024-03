Peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi qaydası dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı "Vətəndaşların peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq, səriştə və təcrübənin qiymətləndirilməsi və tanınması məqsədilə imtahanın keçirilməsi və onlara peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi Qaydası"nda dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb.

