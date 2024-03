Şans iki bürcün üzünə güləcək - Yüksək vəzifə alacaqlar

Astroloqlar yaxın gələcəkdə karyera nərdivanında yüksələ biləcək iki bürcün adını çəkiblər. Mütəxəssislərin fikrincə, rəhbərlik nəhayət, onların səylərini və əməyini qiymətləndirəcək və buna görə onları mükafatlandıracaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər



Əkizlər uzun müddətdir üzərində çalışdıqları bütün layihələri tamamlayacaqlar. Nəticədə zəhmətinizin bəhrəsini almağa başlayacaqsınız. Əlbəttə ki, bu diqqətdən kənarda qalmayacaq, ona görə də çox tezliklə rəhbərliklə söhbətiniz ola bilər.

Təzə fikirləriniz varsa, mütləq paylaşın. Onlar sizə dəstək ola bilərlər. Bundan əlavə, sizin üçün daha rahat iş şəraiti yarada, həmçinin daha çox “yaxşılıqlar” təklif edə bilərlər. Bununla siz daha da həvəslənəcəksiniz.

Dolça

Dolça üçün də peşəkar sahədə hər şey yaxşı olacaq. Ulduzlar bildirir ki, siz özünüz rəhbərlərinizlə yüksəlişlə bağlı söhbətə başlaya bilərsiniz. Lütflərinizin siyahısını tərtib edin və niyə daha yüksək mövqe tutmağa layiq olduğunuzu mübahisə edin.

Bununla belə, rəhbərliyə təzyiq göstərməyə çalışmayın. Bu məsələni sakit və dinc yolla həll etmək daha yaxşıdır. Onda onların sizi eşitmək və sizə müəyyən şanslar vermə ehtimalı olacaq.

