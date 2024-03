"Qarabağ" çempionluğunu rəsmiləşdirdi

"Qarabağ" 11-ci Azərbaycan çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Premyer Liqanın XXVIII turuna təsadüf edib. Ağdam təmsilçisi dördüncü - sonuncu dövrənin ilk turunda "Kəpəz"i darmadağın edib.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan matçda Julio Romao (21-ci dəqiqə), Olavio Juninyo (52, 56), Abbas Hüseynov (64), Elvin Cəfərquliyev (69) və Redon Cicanın (88) vurduğu qollar sayəsində 6:1 hesablı qələbə qazanan "köhlən atlar" 2023/2024 mövsümünün sonuna 8 tur qalmış xallarının sayını 69-a yüksəldərək rəqibləri üçün əlçatmaz olub.

"Kəpəz"in təsəlli qolunun müəllifi 90-cı dəqiqədə Latir Fal olub.

Bu, həm də Qurban Qurbanovun baş məşqçi kimi 10-cu çempionluğudur.

Qeyd edək ki, turun ilk oyununda "Neftçi" səfərdə "Qəbələ"ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Digər qarşılaşmalar martın 30-31-də keçiriləcək.

