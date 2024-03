“Qalatasaray” “Qarabağ"ı Azərbaycan çempionu olması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray” bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. “Can Azərbaycanda çempion olan “Qarabağ” FK-nı təbrik edirik” - paylaşımda deyilir.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" 11-ci Azərbaycan çempionluğunu rəsmiləşdirib.

