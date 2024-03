Yaxın saatlarda Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının, o cümlədən artilleriya qurğularının və zirehli texnikasının intensiv cəmləşməsi qeydə alınıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistandakı mənbələr sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ötən ilin sentyabrından Ermənistan hərbçilərinin belə fəallığı müşahidə olunmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

